Sonte në Prizren shfaqet drama ‘Prishtina. Vrasja e paralajmëruar e një ëndrre’

Në Teatrin “Bekim Fehmiu” në Prizren do të shfaqet drama “Prishtina. Vrasja e paralajmëruar e një ëndrre”, produksion i Qendrës Multimedia.

Shfaqja mbahet sonte, në ora 20:00, dhe hyrja për publikun është falas, raporton PrizrenPress.

Autor i veprës është Jeton Neziraj, ndërsa regjia është realizuar nga Blerta Neziraj.

Në kastën e aktorëve marrin pjesë: Adrian Morina, Verona Koxha, Shpëtim Selmani, Kushtrim Qerimi dhe Afrim Muçaj.

Shfaqja pritet të sjellë një interpretim artistik bashkëkohor me tematikë sociale dhe kulturore, duke tërhequr vëmendjen e artdashësve në Prizren./PrizrenPress.com/

Hoti shkruan për Marrëveshjen Uashingtonit, e thumbon Osmanin: VV-ja dhe ata që i shkonin pas e vlerësuan të dëmshme
Pesë nxënës nga Prizreni në finalen e Olimpiadës Mbarëkombëtare të Gjuhës Shqipe

