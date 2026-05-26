Aktivitet sensibilizues në Prizren kushtuar Ditës Botërore të Melanomës

Me një aktivitet vetëdijesues, të martën në sheshin “Shatërvan” në Prizren është shënuar Dita Botërore e Melanomës, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të popullatës për kancerin e lëkurës.

Gjatë aktivitetit u theksua rëndësia e parandalimit dhe zbulimit të hershëm të kësaj sëmundjeje, si dhe nevoja për kontrolle të rregullta shëndetësore.

Për melanomën dhe rëndësinë e këtij aktiviteti kanë folur dr. Ilir Besimi dhe drejtoresha e Infermierisë pranë Spitalit të Prizrenit, Burbuqe Gash, të cilët kanë apeluar për kujdes dhe vetëdijesim më të madh të qytetarëve./TV Prizreni/

