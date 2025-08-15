26.4 C
Policia shqipton mbi 2 mijë e 300 gjoba trafiku brenda 24 orëve

By admin

Policia e Kosovës ka shqiptuar 2361 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit.

Në 24 orët e fundit janë raportuar 83 aksidente trafiku me dëme materiale kurse 39 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar

Policia e Kosovës ka arrestuar 22 persona, 17 janë dërguar në mbajtje, kurse 3 persona janë në vuajtje të dënimit.

Nisin punimet për rehabilitimin e Kaptazhës IV tek “40 Burimet” në Prizren
Numri i vogël i zjarrfikësve problem për menaxhimin e zjarreve në Suharekë

“SOS”, filmi që rrëmbeu çmimin kombëtar në DokuFest dhe zemrat e publikut

Në një realitet ku heshtja shpesh mbulon nevojën për të komunikuar, një film nga Kosova ka arritur të ngrejë zërin përmes gjuhës së artit...
Vazhdon tradita, mbahet edicioni i 75-të i kërcimeve nga Ura e Fshajt

Gara tradicionale e kërcimeve nga Ura e Fshajt mbi Drinin e Bardhë, mblodhi sot shumë njerëz nga rajoni i Dukagjinit e më gjerë. Kjo...

