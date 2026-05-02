Liria e Prizrenit rikthehet në shtëpi, pret Besën e Pejës

Liria e Prizrenit rikthehet para tifozëve të saj në kuadër të javës së 31-të të Raiffeisen Liga e Parë, ku do të përballet me Besën e Pejës.
Skuadra prizrenase hyn në këtë sfidë nga vendi i 5-të me 59 pikë, duke synuar rikthimin te fitorja dhe mbajtjen gjallë të shpresave për kreun dhe ngjitjen në Superligë, raporton PrizrenPress.
Në anën tjetër, Besa e Pejës pozicionohet në pjesën e poshtme të tabelës dhe kërkon pikë për t’u larguar nga zona e rrezikshme.
Takimi zhvillohet në stadiumin “Përparim Thaçi”, të dielën nga ora 15:00, ku pritet mbështetje e madhe nga tifozët vendas./PrizrenPress.com/
