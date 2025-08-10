36.7 C
Prizren
E diel, 10 Gusht, 2025
type here...

Lajme

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

By admin

Po kërkoni një vend të qetë për pushim apo një ambient të përsosur për organizimin e ngjarjeve tuaja?

Hotel Albes Residence, i vendosur në magjistralen Prizren–Suharekë, në fshatin e bukur Korishë, ju ofron më shumë se thjesht akomodim.

Dhoma moderne dhe komode
Shërbim profesional dhe miqësor
Çmime konkurruese dhe oferta speciale
Sallë për dasma dhe mbledhje – e përshtatur për çdo lloj eventi
Ambient i qetë dhe relaksues, ideal për pushim dhe organizim ngjarjesh

Qoftë për një qëndrim të rehatshëm, një dasmë madhështore apo një mbledhje të rëndësishme – Hotel Albes Residence është zgjedhja e duhur.

Rezervoni tani:
+383 48 101 081 | +383 44 101 088

Hotel Albes Residence – Pushim i merituar, evente të paharrueshme.

Përshkrimi i fotografisë nuk është i disponueshëm.Përshkrimi i fotografisë nuk është i disponueshëm.

Previous article
“SOS”, filmi që rrëmbeu çmimin kombëtar në DokuFest dhe zemrat e publikut
Next article
37 vatra zjarri të regjistruara në vend, 18 ende aktive

Më Shumë

Rozë

Fahrije Hoti martoi djalin, në dasëm ishte edhe presidentja Vjosa Osmani

Fahrije Hoti nga Koperativa Bujqësore “Krusha” mbrëmë ka martuar djalin e saj, Drilonin. E rrethuar me njerëzit e zemres së saj, Fahrije e njohur për...
Lajme

37 vatra zjarri të regjistruara në vend, 18 ende aktive

Agjencia e Menaxhimit Emergjent ka njoftuar se gjatë periudhës raportuese nga ora 08:00 deri në 14:00 janë regjistruar gjithsej 37 vatra zjarri në territorin...

Mërgata plaçkitet, inspektorët në pushim!

Ballkani fiton ndaj Shamrock Rovers, një hap larg ‘play-off’-it të Ligës së Konferencës

Mbi 90 aksidente trafiku të ndodhura brenda 24-orëve në vend

Vdes një person në Prizren, ra nga muri mbi 6 metra i lartë pasi u godit nga vetura e tij

Rrahu motrën dhe vëllanë, prangoset i dyshuari në Rahovec

Aksion policor në Prizren, koloneli përfundon në pranga – zbulohen skandale me tatime

Prizren: I dyshuari për fajde arrestohet në flagrancë, ndalohet për 48 orë nga prokuroria

Lovre Basic i bashkohet Yllit

‘Hidroregjioni Jugor’ kërkon pagesën e faturave të ujit në Zhur – borxhi mbi 645 mijë euro

Mbajti fjalimin fyes kundër UÇK-së në Rahovec ngritet aktakuzë ndaj Igor Popoviq

Dogana në Vërmicë konfiskon një pistoletë me 100 fishekë

Koloneli i arrestuar në Prizren, pesë vjet më parë ishte nderuar me titullin “Nderi i Qarkut” i Kukësit

Aksident trafiku me të lënduar në Krushë të Madhe

KQZ: Këto janë afatet për aplikimin online për akreditim të vëzhguesve e mediave

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne