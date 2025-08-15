26.4 C
Prizren
Numri i vogël i zjarrfikësve problem për menaxhimin e zjarreve në Suharekë

By admin

Në një intervistë për emisionin “Fol me Arin”në Klan Kosova FM,  kryetari i komunës, Bali Muharremaj, tha se problemi nuk qëndron te pajisjet, por te mungesa e stafit.

“Ne Suharekë nuk e kemi problemin tek teknika, sepse kemi teknike, kemi kamiona, pajisje të mira, por por kemi stafi të vogël. Sipas ligjit duhet të kemi 35 zjarrfikës, por i kemi vetëm 14”, tha ai, transmeton Klankosova.tv.

I pari i Komunës njoftoi gjithashtu se së shpejti do të fillojë ndërtimi i një objekti modern për zjarrfikësit në Suharekë.

Policia shqipton mbi 2 mijë e 300 gjoba trafiku brenda 24 orëve

