Numri i vogël i zjarrfikësve problem për menaxhimin e zjarreve në Suharekë

Qyteti i Suharekës ka përjetuar vale të madhe të zjarreve javëve të fundit.
Në një intervistë për emisionin “Fol me Arin”në Klan Kosova FM, kryetari i komunës, Bali Muharremaj, tha se problemi nuk qëndron te pajisjet, por te mungesa e stafit.
“Ne Suharekë nuk e kemi problemin tek teknika, sepse kemi teknike, kemi kamiona, pajisje të mira, por por kemi stafi të vogël. Sipas ligjit duhet të kemi 35 zjarrfikës, por i kemi vetëm 14”, tha ai, transmeton Klankosova.tv.
I pari i Komunës njoftoi gjithashtu se së shpejti do të fillojë ndërtimi i një objekti modern për zjarrfikësit në Suharekë.
