Sonte promovohen dy libra në Prizren

Librat “Materiale nga etnokultura e Opojës” i autorit Xhafer Kabashi dhe “Lirika popullore e Opojës” i Dr. Yriet Berisha promovohen sonte në Prizren.
Promovimi organizohet në orën 19:00 në Shtëpinë e Kulturës “Xhemail Berisha”.
Kjo në një ngjarje që synon të nxjerrë në pah vlerat etnokulturore dhe folklorike të trevës së Opojës.
Aktiviteti organizohet nga Shoqata për Kulturë dhe Art “Fidani” në bashkëpunim me Shoqatën Kulturore “Ymer Prizreni”.
Organizatorët ftojnë të gjithë artdashësit që të marrin pjesë në këtë ngjarje kulturore.
Programi përfshin:
• Kumtesa mbi përmbajtjen dhe vlerësimin e veprave
• Recital poetik
• Pjesë muzikore tradicionale