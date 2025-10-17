9.9 C
Prizren
E premte, 17 Tetor, 2025
Sonte promovohen dy libra në Prizren

By admin

Librat  “Materiale nga etnokultura e Opojës” i autorit Xhafer Kabashi dhe “Lirika popullore e Opojës” i Dr. Yriet Berisha promovohen sonte në Prizren.

Promovimi organizohet në orën 19:00 në Shtëpinë e Kulturës “Xhemail Berisha”.

Kjo në një ngjarje që synon të nxjerrë në pah vlerat etnokulturore dhe folklorike të trevës së Opojës.

Aktiviteti  organizohet  nga Shoqata për Kulturë dhe Art “Fidani” në bashkëpunim me Shoqatën Kulturore “Ymer Prizreni”.

Organizatorët ftojnë të gjithë artdashësit që të marrin pjesë në këtë ngjarje kulturore.

Programi përfshin:
• Kumtesa mbi përmbajtjen dhe vlerësimin e veprave
• Recital poetik
• Pjesë muzikore tradicionale

Debutim dinjitoz i Bashkimit në FIBA Europe Cup

