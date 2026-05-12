Zafir Berisha nuk është kandidat në këto zgjedhje, parashikon zgjedhje të reja pas tre muajsh

Ish-deputeti i disa legjislaturave në Kuvendin e Kosovës, Zafir Berisha ka njoftuar se nuk do të jetë kandidat për deputet në Kuvendin e Kosovës.

Ai ka thënë se ka pasur disa shqetësime shëndetësore dhe në këto zgjedhje nuk do të jetë kandidat për deputet.

Megjithatë, ai parasheh se pas tre muajve vendi do të shkoj sërish në zgjedhje të parakohshme.“Edhe pse kam pasur oferta s’kam pranu sepse këto zgjedhje i shoh zgjedhje koti. Pas tre muajve do të shkojmë sërish në zgjedhje, sepse numri i analfabetëve politik vazhdon të dominoj ende në Kosovë”, ka thënë ai për IndeksOnline.

Në zgjedhjet e 28 dhjetorit, ishte kandidat nga radhët e AAK-së.

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

