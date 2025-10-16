10.6 C
Prizren
E premte, 17 Tetor, 2025
type here...

FokusSport

Debutim dinjitoz i Bashkimit në FIBA Europe Cup

By admin

Bashkimi debutoi në grupet e FIBA Europe Cup. Nënkampioni i Kosovës pësoi nga Cibona në Kroaci me rezultat 93:79 (18:22, 29:19, 27:15, 19:23), raporton PrizrenPress.

Skuadra prizrenase e nisi ndeshjen shumë mirë, duke arritur të fitojë çerekun e parë 18:22, derisa lojë e baraspeshuar u zhvillua në çerekun e dytë, deri në minutën e fundit, pranë rezultatit 39:39, por më pas vendasit u shkëputën, duke shkuar në pushim me rezultat 47:41.

Kroatët ishin më të mirë në periodën e tretë, 27:15, ku shifrat pas 30 minutash ishin 74:56, derisa dhjetë minutat e fundit ishin më të baraspeshuar, por që nuk kishte dallim të madh në rezultatin përfundimtar, që ishte 93:79.

Te Bashkimi u dalluan Kyan Anderson me 22 pikë, Jan Palokaj me 16 dhe Isaiah Cousins me 15.

Ndeshjen e ardhshme Bashkimi e zhvillon si mysafir i Pallacanestro Reggiana më 22 tetor./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizren/ Pesë ndalime, një kërkesë për paraburgim dhe katër aktakuza

Më Shumë

Fokus

Totaj: Do të vazhdojmë edhe katër vite në Prizren

Kandidati i PDK-së për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, ka marrë 41 për qind të votave në zgjedhjet e së dielës.   Ai do të garojë...
Sport

Bashkimi debuton në grupet e FIBA Europe Cup

Bashkimi do të debutojë sonte ne grupet e FIBA Europe Cup. Prizrenasit për herë të parë garojnë në grupet e kësaj gare shumë të rëndësishme...

Zafir Berisha vazhdon fushatën në lagjet ‘Ortakoll’, ‘Arbana’ dhe ‘Tabakhane’: Zëri juaj vendos më 12 tetor

Shtatorja e dëshmorit Mensur Zyberaj afro pesë vite e pluhurosur për muri në shkollën e Rahovecit (FOTO)

Ja me cilën parti pret bashkëpunim Shaqir Totaj në Prizren

Sonte Serbia – Shqipëria, luhet për histori dhe kualifikim në Botëror

Drini i Bardhë pëson humbje të thellë në shtëpi ndaj Lepencit

Suspendohen dy policë në Rahovec për keqpërdorim të detyrës

Ndalohen disa raste të tentimeve për shmangie doganore në Vërmicë

Miss Universe Finlanda 2025 me origjinë nga Brodi viziton Dragashin

Artan Abrashi pas mbylljes së votimeve: Balotazhi na pret – Prizreni do të fitojë!

Nga Prizreni në Kombëtare

E pazakontë: Qytetari nga Rahoveci e voton Rey Manajn në zgjedhje

Haxhi Avdyli i merr vetëm 1 mijë e 417 vota në Prizren

PDK kërkon ndërhyrjen e KQZ-së në Malishevë: Procesi i numërimit po rrezikohet!

Tri ditë ende pa gjurmë, vazhdojnë kërkimet për gjetjen e Halim Sopajt

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne