12.8 C
Prizren
E premte, 17 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Sot protestohet në Tiranë në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë

By admin

Sot, nga ora 17:00 sheshi “Skënderbej” në Tiranë do të jehojë nga thirrjet për drejtësi ndaj ish-udhëheqësve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët mbahen në paraburgimin e Hagës.

Express Kredi nga BiCredit

Protesta me moton Liria ka emër, drejtësi për çlirimtarët në Tiranë pritet të jetë ndër më madhështorët ndonjëherë në përkrahje të krerëve të UÇK-së, me pjesëmarrje të qytetarëve, shoqërisë civile dhe figurave të njohura politike nga trojet shqiptare, raporton KosovaPress.

Qytetarët nga të gjitha trevat shqiptare po mobilizohen për të marrë pjesë në këtë tubim të cilin e shohin si detyrim moral dhe kombëtar ndaj atyre që udhëhoqën luftën për liri e sot po mbahen padrejtësisht në Hagë.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Përkrahje për protestë kanë deklaruar politikanë të ndryshëm shqiptarë nga Kosova dhe Shqipëria, teksa nga Kosova pritet të nisen rreth 60 autobusë me qytetarë që do t’i bashkohen protestës në Tiranë.

Autoritetet në Shqipëri dje kanë deklaruar se ‘Rruga e Kombit’ do të jetë pa pagesë për qarkullim sot me 17 tetor për të gjithë qytetarët në shenjë solidarizimi me protestën.Kujtojmë se protestë në përkrahje të ish krerëve të UÇK-së u organizua edhe në Prishtinë dhe në Hagë.

Previous article
Sonte promovohen dy libra në Prizren
Next article
Kryeziu: Gjykata në Hagë e padrejtë, koha për unitet kombëtar

Më Shumë

Fokus

Shaqir Totaj dhe Artan Abrashi do të maten me votë edhe një herë në balotazh

Zgjedhjet lokale në Komunën e Prizrenit kanë përfunduar me një rezultat që çon në raundin e dytë zgjedhor. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK),...
Fokus

Bashkimi niset drejt Zagrebit për përballjen me Cibonën në FIBA Europe Cup

Bashkimi është nisur sot për në Zagreb të Kroacisë, ku do të përballet me ekipin vendas Cibona, në kuadër të FIBA Europe Cup, raporton...

Voton Shaqir Totaj

Protesta kundër Gjykatës Speciale në Tiranë: Rruga e Kombit pa pagesë

Si mund të përfitojë Kosova nga deliri i Donald Trump

Kryeziu: Gjykata në Hagë e padrejtë, koha për unitet kombëtar

Voton Artan Abrashi

Dogana ndalon kontrabandë mallrash në Vermicë, kapen dërgesa me vlerë mbi 5 mijë euro

Pse fiton kombëtarja e Shqipërisë

E pazakontë: Qytetari nga Rahoveci e voton Rey Manajn në zgjedhje

Shaqir Totaj shpall fitoren në Prizren: Do ta udhëheqim qytetin edhe 4 vitet e ardhshme

Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren shënon 15-vjetorin e themelimit

Voton Albulena Balaj-Halimaj

Sonte Serbia – Shqipëria, luhet për histori dhe kualifikim në Botëror

Lidhje e jashtëligjshme me ujë identifikohet në fshatin Hoçë e Vogël

Prizren/ 4 persona të ndaluar dhe 14 aktakuza për vepra penale

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne