Prizreni përkujton 27-vjetorin e masakrës së Korishës

Në 27-vjetorin e masakrës së Korishës, janë zhvilluar sot aktivitete përkujtimore në nderim të 77 civilëve të vrarë më 13 maj 1999, ndër ta edhe 14 fëmijë.

Në homazhe morën pjesë nënkryetari i Komunës së Prizrenit, Kujtim Gashi, përfaqësues të ekzekutivit, familjarë të të rënëve, organizata të dala nga lufta e UÇK-së dhe qytetarë të shumtë.

Me respekt të thellë u nderua sakrifica e banorëve të Korishës, të cilët humbën jetën në një nga tragjeditë më të rënda të luftës në Kosovë.

“Kujtimi dhe vepra e tyre do të mbeten përherë pjesë e historisë sonë. Lavdi!”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/

