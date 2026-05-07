Sejdi Bellanica zgjidhet kryetar i AAK-së në Prizren

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka bërë të ditur se në Prizren ka vazhduar procesi i zgjedhjeve të brendshme në parti.

Haradinaj njoftoi se, së bashku me kryetarin e Komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, ka marrë pjesë në Kuvendin Zgjedhor të Degës së AAK-së në Prizren, ku me pjesëmarrje të gjerë të delegatëve është zgjedhur kryetar i degës Sejdi Bellanica.

Sipas Haradinajt, Bellanica është anëtar shumëvjeçar i AAK-së, me mbi 25 vjet përvojë në arsim, veteran i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, si dhe me përvojë edhe në fushën e medias.

Në këtë kuadër, Haradinaj përgëzoi strukturat e deritanishme të degës për punën e bërë, duke veçuar ish-kryetarin Besnik Krasniqi për kontributin në drejtimin e degës.

Ai i uroi suksese Bellanicës në detyrën e re, duke shprehur besimin se do ta forcojë më tej organizimin dhe mobilizimin e AAK-së në Prizren.

 

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

