Më 16 maj hidhet shorti për renditjen e subjekteve politike në fletëvotim

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se më 16 maj do të organizohet tërheqja e shortit për përcaktimin e numrave rendorë të subjekteve politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit 2026.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, i cili tha se në këtë proces pritet të përfshihen gjithsej 27 subjekte politike.
“Pas periudhës zgjedhore për njoftim të pjesëmarrjes në zgjedhje nga partitë politike dhe për formim të koalicioneve (1 – 7 maj), si dhe periudhës për aplikim për certifikim nga subjektet e reja politike (2 – 10 maj), numri i përgjithshëm i subjekteve politike që mund të jenë pjesë e zgjedhjeve të parakohshme, është: 27, prej tyre 22 parti politike; 3 koalicione; 1 nismë qytetare; dhe 1 kandidat i pavarur”, tha Elezi.
Ai gjithashtu sqaroi se fushata zgjedhore nuk do të nisë menjëherë pas tërheqjes së shortit, pasi afatet për këtë proces janë të përcaktuara veçmas nga KQZ.
“Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që periudha e fushatës së zgjedhjeve për subjektet politike dhe kandidatët e certifikuar të fillojë më 28 maj dhe të përfundojë në orën 06:59 të mëngjesit të datës 7 qershor 2026”, deklaroi Elezi./teve1.info/
