Fokus

Lumnije Rakaj kandidon për deputete nga radhët e PDK-së

By admin

Lumnije Rakaj ka njoftuar kandidaturën e saj për deputete të Kuvendit të Republikës së Kosovës nga radhët e Partia Demokratike e Kosovës, duke theksuar se ky është kandidimi i saj i parë për zgjedhjet parlamentare.

Ai tregon se që nga themelimi i PDK-së ka qenë pjesë e angazhimit politik dhe shoqëror, duke përmendur përvojën dhe kontributin e saj në shërbim të arsimit dhe qytetarëve.

“Sot, me besim dhe përgjegjësi, kandidoj për herë të parë për deputete të Kuvendit të Republikës së Kosovës nga radhët e PDK-së – partisë së vlerave të lirisë, shtetformimit, demokracisë dhe zhvillimit”, ka shkruar Rakaj.

Ajo ka shprehur mirënjohje për kandidatin për kryeministër Bedri Hamza, si dhe për kryetarin e Prizren, Shaqir Totaj, për besimin dhe mbështetjen.

Rakaj ka bërë të ditur se në listën e kandidatëve do të garojë me numrin 51.

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

