Lumnije Rakaj kandidon për deputete nga radhët e PDK-së

Lumnije Rakaj ka njoftuar kandidaturën e saj për deputete të Kuvendit të Republikës së Kosovës nga radhët e Partia Demokratike e Kosovës, duke theksuar se ky është kandidimi i saj i parë për zgjedhjet parlamentare.
Ai tregon se që nga themelimi i PDK-së ka qenë pjesë e angazhimit politik dhe shoqëror, duke përmendur përvojën dhe kontributin e saj në shërbim të arsimit dhe qytetarëve.
“Sot, me besim dhe përgjegjësi, kandidoj për herë të parë për deputete të Kuvendit të Republikës së Kosovës nga radhët e PDK-së – partisë së vlerave të lirisë, shtetformimit, demokracisë dhe zhvillimit”, ka shkruar Rakaj.
Ajo ka shprehur mirënjohje për kandidatin për kryeministër Bedri Hamza, si dhe për kryetarin e Prizren, Shaqir Totaj, për besimin dhe mbështetjen.
Rakaj ka bërë të ditur se në listën e kandidatëve do të garojë me numrin 51.
