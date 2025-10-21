11.4 C
Vajza sulmohet nga ariu në Mamushë, shpëton në momentin e fundit |VIDEO

Një vajzë në Mamushë, Kosovë, shpëtoi në momentin e fundit pasi u sulmua nga një ari në orët e hershme të mëngjesit. Ngjarja e pazakontë u regjistrua nga kamerat e sigurisë, duke treguar momentet e panikut të saj ndërsa përpiqej të shpëtonte.

Në komunën e Mamushës në Kosovë, një ngjarje e pazakontë ka ndodhur këtë mëngjes. Një ari u shfaq në orët e hershme, në një zonë ku nuk është parë ndonjëherë një kafshë e tillë.

Përmes kamerave të sigurisë shihet se rreth orës 07:30, një vajzë 22-vjeçare, e cila ishte duke dalë nga shtëpia për të shkuar në Prizren, u sulmua nga ariu. Vajza, e cila shpërtheu në panik, ia doli të shpëtojë në momentin e fundit.

