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Shpallen përfituesit e subvencioneve në kulturë, rini dhe sport në Prizren

By admin

Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Komunën e Prizrenit ka publikuar listën përfundimtare të individëve dhe organizatave joqeveritare përfituese të subvencioneve në fushat e kulturës, rinisë dhe sportit.

Sipas njoftimit, lista është hartuar pas përfundimit të procedurave të vlerësimit të aplikimeve dhe përfshin të gjithë përfituesit e mbështetjes financiare për këtë vit.

“Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka publikuar listën përfundimtare të individëve dhe OJQ-ve përfituese të subvencioneve në fushat e kulturës, rinisë dhe sportit”, thuhet në njoftim, raporton PrizrenPress.

Lista e detajuar e përfituesve është publikuar në faqen zyrtare të Komunës së Prizrenit dhe mund të gjendet në vegzën e mëposhtme:

Lista përfundimtare e përfituesve të subvencioneve

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