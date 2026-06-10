Dragashi përfiton mbi 883 mijë euro nga Granti i Performancës Komunale

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka njoftuar se ka nënshkruar Grantin e Performancës Komunale në vlerë prej 883,837.56 euro, mjete të cilat do të investohen në realizimin e projekteve infrastrukturore në komunë.
Përmes një postimi në Facebook, Xheladini bëri të ditur se marrëveshja është nënshkruar në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL).
“Sot, në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), nënshkrova Grantin e Performancës Komunale në vlerë prej 883,837.56 euro. Këto mjete do të investohen në realizimin e shumë projekteve infrastrukturore që do të kontribuojnë në zhvillimin dhe përmirësimin e kushteve të jetesës në komunën tonë”, ka shkruar Xheladini.
Kryetari i Dragashit ka vlerësuar punën e stafit komunal, duke theksuar se përkushtimi i tyre ka ndikuar që komuna të renditet ndër përfitueset e grantit.
“Shpreh mirënjohjen time të veçantë për stafin komunal, i cili me përkushtim dhe punë të palodhshme ka bërë të mundur që Komuna e Dragashit të renditet ndër pesë komunat fituese të këtij granti të rëndësishëm”, ka deklaruar ai.
Sipas Xheladinit, ky rezultat është fryt i angazhimit të përbashkët dhe një nxitje për të vazhduar punën në shërbim të qytetarëve.
“Ky sukses është rezultat i angazhimit të përbashkët dhe na motivon të vazhdojmë të punojmë me përgjegjësi dhe përkushtim në shërbim të qytetarëve tanë”, ka theksuar kryetari i Dragashit. /Telegrafi/