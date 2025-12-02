8.6 C
Prizren
E martë, 2 Dhjetor, 2025
Fokus

Prizreni ndezë dritat festive të fundvitit më 10 dhjetor

By admin

Qyteti i Prizrenit po përgatitet për festat e fundvitit, dhe atmosfera festive do të nisë të ndihet qysh më 10 dhjetor.

 

Tenderi për zbukurimin e qytetit është nxjerrë nga komuna me vlerë 81 mijë euro.

Në sheshin kryesor të Prizrenit do të vendosen hapësirat festive, dritat dhe shtëpizat e vogla.

Arrestohen dy të dyshuar në Prizren, postuan në rrjete sociale video duke shtënë me armë
Sekuestrohen katër armë në rajonin e Prizrenit, dy të ndaluar – një në kërkim

Drini i Bardhë humb ndaj Top Football

Në një përballje të zhvilluar sot në Mazgit të Obiliqit, Drini i Bardhë pësoi humbje të ngushtë 1:0 ndaj Top Football. Goli i vetëm...
Sekuestrohen katër armë në rajonin e Prizrenit, dy të ndaluar – një në kërkim

Policia ka sekuestruar katër armë zjarri në rajonin e Prizrenit gjatë javës së fundit. Sipas njoftimit, dy u sekuestruan në Prizren derisa dy të tjera...

Limaj kujton procesin në Hagë: Ishte i gjatë dhe sfidues, akuzat ndaj UÇK-së vazhdojnë

Në Malishevë përurohet pllaka përkujtimore në shtëpinë ku qëndruan krerët e ilegales së UÇK-së

Malishevë: U mbajt sesioni festiv “Atdheu ynë, amanet nga Zoti” në nder të 28 Nëntorit

Rrëshqitje dheu në Lubinjë të Poshtme, Totaj kërkon vigjilencë dhe ndjekje të udhëzimeve emergjente

PDK-ja në Rahovec arrin marrëveshje me AAK-në, Cana jep detaje: Tri drejtori…

Vendosen pllakat përkujtimore në Ngucat të Malishevës në nder të sakrificës për liri

355 familje të komuniteteve në Prizren përfitojnë ndihma dimërore nga komuna

Policia konfirmon vdekjen e një personi në Prizren, dyshohet për vetëvrasje

116 vite nga hapja e Shkollës Normale të Elbasanit

Vdes Shpat Kasapi

Abdixhiku në Prizren: E pashë gatishmërinë e njerëzve tanë për t’u ngritur

Prizreni forcon bashkëpunimin me Kanadanë – Totaj pret ambasadoren Blitt

Ftohtë edhe sot, temperaturat në minus

Kosova e nis me fitore parakualifikueset e EuroBasket 2029, mposht Shqipërinë

