20.2 C
Prizren
E hënë, 27 Prill, 2026
type here...

Fokus

Në Drenoc shënohet 28-vjetori i daljes së parë publike të UÇK-së

By admin

Në fshatin Drenoc të Rahovecit është shënuar 28-vjetori i daljes së parë publike të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), një ngjarje me rëndësi të veçantë historike për fillimin dhe zgjerimin e luftës çlirimtare në Zonën Operative të Pashtrikut.

Në këtë përvjetor morën pjesë përfaqësues institucionalë, familjarë të dëshmorëve dhe bashkëluftëtarë, të cilët nderuan kontributin e luftëtarëve të kësaj zone në organizimin dhe zhvillimin e luftës për liri.

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, përmes një postimi në Facebook, theksoi rëndësinë e kësaj date për historinë e rezistencës shqiptare dhe rolin e Drenocit në nisjen e organizimit të UÇK-së në Anadrini.

“Sot, u bënë 28 vjet që nga dalja e parë publike e UÇK-së në Drenoc të Rahovecit”, ka shkruar Latifi, raporton PrizrenPress.

Ai vlerësoi Drenocin si pikënisje të rëndësishme të organizimit të strukturave çlirimtare.

“Drenoci ishte pikënisja e UÇK-së për Zonën Operative të Pashtrikut, prej ku do të dilnin shumë heronj e dëshmorë trima, që do të sakrifikoheshin për lirinë e Kosovës”, ka theksuar ai.

Latifi rikujtoi se dalja publike e UÇK-së në këtë zonë u pasua nga përfshirja e gjerë e luftëtarëve dhe zgjerimi i rezistencës.

“Djemtë e Anadrinisë u bashkuan me jehonën e pushkëve të lirisë më 26 prill të vitit 1998, pikërisht këtu në Drenocin historik”, thuhet në postimin e tij.

Ai shtoi se, përkundër pabarazisë me armikun, guximi dhe përkushtimi i luftëtarëve çuan drejt ndryshimeve të mëdha historike.

“Përkundër faktit se ishim shumë të pabarabartë me armikun, shumë herë më të pajisur, kulmoi guximi ynë për të luftuar e sakrifikuar për jetë më të dinjitetshme në liri”, ka shkruar Latifi.

Duke folur për rrjedhën e luftës, ai theksoi se zhvillimet e asaj kohe i dhanë dimension të ri luftës çlirimtare.

“Dalja e UÇK-së më 26 prill e më pas beteja e parë frontale në Anadrini, e fituar në ditën e 12 majit dhe e ajo 14 majit, si dhe betejat që pasuan, i dhanë kësaj lufte tjetër dimension”, thuhet në postim.

Ndërkohë, kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka përkujtuar këtë përvjetor duke theksuar rëndësinë e Drenocit dhe luftëtarëve të saj në rrjedhën e luftës çlirimtare.

Ai ka bërë të ditur se në këtë përvjetor iu bashkua kryetarit Smajl Latifi, familjeve të dëshmorëve dhe bashkëluftëtarëve në Drenoc, të cilin e cilësoi si “shtyllë të luftës sonë çlirimtare”.

“Drenoci dhe luftëtarët e saj trima ndryshuan rrjedhën e luftës dhe nxitën edhe zonat tjera për ta shtuar zjarrin ndaj armikut. Kjo rezultoi që në pranverën e vitit 1998, UÇK të shtrihej në të gjithë vendin. Andaj, kur i kujtojmë dëshmorët dhe heronjtë, asnjëherë nuk harrojmë se ata ishin në një mision të vetëm, çlirimin e shqiptarëve nga robëria. Liria erdhi dhe për të kaluam shumë plagë, humbëm shumë njerëz të dashur”, ka shkruar Haradinaj në Facebook.

Ai theksoi edhe rolin e NATO-s në përfundimin e luftës.

“UÇK-ja në tokë dhe NATO e prirë nga Amerika në qiell, sollën lirinë e shumëpritur për shekuj. Misionin tonë për sigurimin e lirisë nuk duhet ta ndalim derisa të bëhemi ofrues të sigurisë, si pjesë e NATO-s, të rreshtuar pranë botës demokratike, të udhëhequr nga Amerika”, ka shkruar Haradinaj./PrizrenPress.com/

Previous article
Next article
Më Shumë

Fokus

Sport

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne