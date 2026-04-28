S’ka president të ri, Kosova shkon në zgjedhje

By admin

Ka dështuar përfundimisht zgjedhja e presidentit të ri brenda afatit kushtetues.

Me dështimin e procesit në Kuvend, aktivizohet pasoja e paraparë me Kushtetutë dhe e qartësuar edhe nga aktgjykimi i fundit i Gjykatës Kushtetuese: Kuvendi shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të parakohshme.

“Jemi në minutat e fundit të kësaj legjislature. Përkundër thirrjes së vazhdueshme që deputetët të jenë në pranishëm në seancë, siç po e shihni opozita nuk janë të pranishëm as në këtë seancë. As në përpjekjen e fundit për zgjedhjen e presidentit”, deklaroi Haxhiu.

Sipas Kushtetutës, nëse presidenti nuk zgjidhet brenda afatit të përcaktuar, Kuvendi shpërndahet dhe zgjedhjet e reja duhet të mbahen brenda 45 ditësh.

Përkujtohet Komandant "Ftyra"

Rikthehet te fitoret Drini i Bardhë, triumfon në Deçan

Drini i Bardhë ka arkëtuar tri pikë të rëndësishme në transfertë, duke mposhtur Deçani me rezultat 1:2, në kuadër të Ligës së Dytë. Të dy golat...
Ndërron jetë mësuesi Hylmi Sylejmani nga Dragashi

Sot, mbahet akademi përkujtimore për komandantin Naser Shala

Përkujtohet Komandant “Ftyra”

Në Drenoc shënohet 28-vjetori i daljes së parë publike të UÇK-së

RTSH shpall këngëtarët pjesëmarrës në Festivalin e Pranverës

Dita e Tokës shënohet me aksion pastrimi në Prizren

Totaj akuzon Kurtin se po “paralizon” Prizrenin: Na janë marrë rreth 14 milionë euro

OVL e UÇK-së: Keqkuptimi në Has është tejkaluar, bashkëluftëtarët mbeten të bashkuar

Grabitje me armë në Rahovec, viktima ndalohet nga persona të maskuar

La Liga, Mallorca dhe FFK urojnë Vedat Muriqin për ditëlindje

Drini i Bardhë lëshon pikë në Gjonaj, mposhtet nga Arbëria

Vjedhje në një shkollë në Sallagrazhdë, dy të dyshuar lirohen në procedurë të rregullt

Në Rahovec mbahet konferenca përmbyllëse e projektit “Be Clean, Be Green”

Gara e shahut në Prizren mbledh të rinjtë dhe qytetarët në Kej të Lumbardhit

