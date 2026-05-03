11.8 C
Prizren
E diel, 3 Maj, 2026
type here...

Lajme

Osmani me Haxhi Avdylin në Has, marrin pjesë në festivalin tradicional “Hasi Jehon”

By admin

Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka qëndruar sot në Gjonaj të Hasit, ku i është bashkuar festimeve në kuadër të festivalit tradicional “Hasi Jehon”.

Përmes një videoje të publikuar në Facebook, ajo është shfaqur së bashku me deputetin e disa legjislaturave, Haxhi Avdyli, teksa kanë përshëndetur qytetarët nga ky rajon.

“Përshëndetje. Jemi në Gjonaj të Hasit – një prej vendeve më të bukura në Kosovë”, tha Osmani në fillim të videos.

Ajo theksoi se janë të lumtur që po marrin pjesë në këtë ngjarje kulturore, duke u bashkuar me banorët e Hasit.

“Jemi shumë të lumtur që sot do t’i bashkohemi hasjanëve. Jemi bashkë me dokin, në festivalin ‘Hasi Jehon’”, u shpreh ajo.

Osmani vlerësoi gjithashtu rëndësinë kulturore të këtij rajoni, duke theksuar se Hasi ka ruajtur ndër vite traditat dhe identitetin shqiptar.

“Hasit gjithmonë i është dëgjuar zëri – ky zë ka jehuar nëpërmjet këngëve, valleve dhe veshjeve tradicionale, duke mbrojtur rrënjët shqiptare”, deklaroi ajo.

Ndërkaq, Haxhi Avdyli u shpreh se janë të lumtur që po i bashkohen, siç tha ai, “njerëzve të mirë dhe punëtorë të Hasit” në këtë festë.

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Liria mposht Besën e Pejës, tri pikë jetike në shtëpi
Next article
Vushtrria mposht Prizrenin me “poker” golash

Më Shumë

Fokus

Malishevë: Gjendet pa shenja jete një person në garazhin e shtëpisë

Policia e Kosovës ka njoftuar se të enjten në orët e pasdites, një person është gjetur pa shenja jete në garazhin e shtëpisë së...
Fokus

Bashkimi kërkon finalen sonte

Gjysmëfinalja e katërt e “Play-off”-it në ProCredit Superligë zhvillohet sonte, ku Bashkimi përballet me Borën në një ndeshje vendimtare për fatin e serisë. Skuadra prizrenase udhëheq 2:1...

Arsimi në Prizren hyn në epokën digjitale me platformën “Flutura”

Nis sonte Hasi Jehon 2026 në Gjonaj

Malisheva e shokon në fund Prishtinën

Përurohet Kompleksi Memorial në Krushë të Vogël në Ditën e të Pagjeturve

Përkujtohet dëshmori Ismajl Ahmeti në Maçitevë

Në Prizren arrestohet i kërkuari që ishte i dënuar me burg efektiv

Gjashtë nxënës nga Suhareka në Finalen e Olimpiadës Botërore të Matematikës në Frankfurt

Ndahet nga jeta mësuesi Fejzullah Duraku nga Krusha e Madhe

Sektori privat proteston, përmend shkeljet që iu bëhen në vendet e punës

`Hasi Jehon` bashkon në Gjonaj trashëgiminë folklorike shqiptare

Bashkimi dhe Bora përballen sonte në Prizren për epërsinë në seri

Më 11 maj, organizohet manifestimi tradicional “Shtigjet e Lirisë”, në nderim të heroit Ilir Konushevci

Arrestohet një person në Rahovec për dhunë në familje, dyshohet se dëboi bashkëshorten dhe tre fëmijët nga shtëpia

“Hasi Jehon”, festivali gjysmë shekullor që ruan traditën

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne