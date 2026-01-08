-2.5 C
Bashkimi nis Kupën me fitore

Bashkimi e ka nisur me fitore garën në Kupën e Kosovës, duke triumfuar ndaj Go+ Pejës me rezultat 96-90 në ndeshjen çerekfinale.

Takimi u zhvillua me ritëm të lartë dhe rivalitet të madh, ndërsa fituesi u përcaktua vetëm në minutat e fundit, me diferencë të ngushtë pikësh, raporton PrizrenPress.

Ndeshja u ndërpre për disa minuta pas hedhjes së gjësendeve nga tifozët vendas, por loja u rikthye dhe u përmbyll pa incidente të tjera.

Te Bashkimi më të dalluarit ishin S. Shorter me 27 pikë, I. Cousins me paraqitje të gjithanshme prej 17 pikësh dhe 10 asistimesh, si dhe T. Bickerstaff me 16 pikë dhe 9 kërcime.

Në anën tjetër, për Go+ Pejën u dalluan D. Berisha me 20 pikë, C. Eswards me 15 pikë dhe J. Johnson me 14 pikë.

Me këtë fitore, Bashkimi hedh hapin e parë drejt synimeve për trofeun e Kupës së Kosovës./PrizrenPress.com/

