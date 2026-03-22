Junior 06 Moni Bau shpallet kampione e Kupës së Kosovës U16

By admin

Junior 06 Moni Bau është shpallur kampione e Kupës së Kosovës në kategorinë U16 për vajza, pasi në finalen e zhvilluar mposhti bindshëm ekipin Vushtrria Basket me rezultat 90:44, raporton PrizrenPress.

Finalja u zhvillua në palestrën “Shani Nushi” në Gjakovë, ku basketbollistet e Junior 06 Moni Bau dominuan takimin nga fillimi deri në fund, duke treguar epërsi të dukshme në lojë dhe rezultat.

Me këtë fitore të thellë në finale, Junior 06 Moni Bau kurorëzon me trofe një paraqitje shumë të mirë në këtë edicion të Kupës së Kosovës për vajza U16, duke konfirmuar formën dhe potencialin e madh të skuadrës./PrizrenPress.com/

Prizreni pa pikë në udhëtim, mposhtet nga Dinamo
Trepça e mposht lehtësisht Yllin në Suharekë

