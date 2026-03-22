10 C
Prizren
E diel, 22 Mars, 2026
type here...

FokusSport

Prizreni pa pikë në udhëtim, mposhtet nga Dinamo

By admin

Prizreni është rikthyer pa pikë nga udhëtimi në Ferizaj, pasi u mposht me rezultat 2-0 nga Dinamo në kuadër të Raiffeisen Liga e Parë.

Vendasit kaluan në epërsi që në minutën e 2-të me golin e Daniel Tette, pas asistimit të Enhar Cakolli, raporton PrizrenPress.

Në pjesën e dytë, Tette u shfaq sërish vendimtar duke realizuar edhe golin e dytë në minutën e 50-të, duke vulosur fitoren e Dinamos.

Pas kësaj xhiroje, gara për kreun e tabelës mbetet shumë e fortë. Vushtrria kryeson me 54 pikë, e ndjekur nga Dinamo me 53 pikë, ndërsa Liria renditet në vendin e tretë me 49 pikë. Pas tyre vijnë Feronikeli 74 dhe Vëllaznimi me nga 48 pikë.

Ndërkohë, Prizreni mbetet në fund të tabelës me 13 pikë pas 25 ndeshjeve të zhvilluara./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne