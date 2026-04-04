9.6 C
Prizren
E hënë, 6 Prill, 2026
type here...

Sport

Ylli me fitore të vlefshme në luftë për vendin e katërt

By admin

Në një ndeshje mjaft interesante në kryeqytet, të premten mbrëma, Golden Eagle Ylli ka fituar ndaj Borës me rikthim me shifrat 79:83.

Me fitore, Ylli tani është i katërti me 39 pikë dhe ka bërë hap të madh drejt sigurimit të kësaj pozite.

Bora e ka të sigurt vendin e tretë. Aktualisht i ka 41 pikë, ndërsa deri në fund të kampionatit është edhe një xhiro për t’u luajtur.

Për Borën ishte humbja e dytë rresht.

Ylli e fitoi çerekun e parë 23:19, ndërsa Bora u kthye në periudhën e dytë dhe shkoi në pushim me epërsi prej pesë pikëve, 42:37.

Prishtinasit e fituan edhe periudhën e tretë 16:15, ndërsa vendimtare ishte periudha e fundit.

Suharekasit i fituan 10 minutat e fundit 31:21 dhe iu gëzuan fitores me katër pikë dallim.

Kaluan në epërsi 77:74 me pikët e Scott Bamforthit dhe më nuk e lëshuan epërsinë e krijuar, ndonëse Bora u afrua në 80:79, pesë sekonda para fundit kur realizoi Rrezart Memedi.

Bamforth ishte i pandalshëm në fitore me 38 pikë, tetë asistime e katër kërcime. Pikë dyshifrore pati vetëm edhe Tyreek Smith, 10 gjithsej.

Shaquan Jules ishte më i miri te skuadra prishtinase me 19 pikë e 9 kërcime.

Marketing

Previous article
Shishko përgëzon Junior 06 pas sukseseve në U14 dhe U16
Next article
Delirium

Më Shumë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne