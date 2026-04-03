Shishko përgëzon Junior 06 pas sukseseve në U14 dhe U16

Drejtoresha e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport (DKRS) në Prizren, Ajlin Shishko, ka përgëzuar klubin e basketbollit Junior 06 për rezultatet e arritura në gjeneratat e reja, raporton PrizrenPress.
“Sot patëm nderin të mirëpresim znj. Ajlin Shishko, drejtoreshë e DKRS-së, e cila vizitoi klubin tonë dhe përgëzoi vajzat për përkushtimin, punën e palodhshme dhe sukseset e arritura gjatë kësaj periudhe”, thuhet në njoftimin e KB Junior 06.
Gjatë vizitës, Shishko ka vlerësuar në veçanti sukseset e fundit të klubit, ku basketbollistet e Junior 06 janë shpallur kampione të Kupës së Kosovës në kategoritë U14 dhe U16, duke dëshmuar cilësi, disiplinë dhe shpirt garues të lartë./PrizrenPress.com/
Marketing
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/