Vetëvendosje takon rininë e Prizrenit

Lëvizja VETËVENDOSJE! në Prizren ka zhvilluar një takim me të rinjtë e qytetit në kuadër të aktiviteteve të fushatës parazgjedhore. Në këtë aktivitet mori pjesë edhe ministrja e Kulturës dhe Turizmit, Saranda Bogujevci, së bashku me kandidatë për deputetë dhe aktivistë të subjektit politik.
Nga ky organizim, përfaqësuesit e Lëvizjes VETËVENDOSJE! vlerësuan mbështetjen dhe energjinë e të rinjve të Prizrenit, duke theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre në proceset politike dhe shoqërore.
“Sonte pamë nga afër fuqinë, entuziazmin dhe vullnetin e rinisë për të qenë pjesë aktive e ndryshimit. Në një atmosferë të ngrohtë dhe pozitive, ndamë ide, emocione dhe vizion për të ardhmen”, thuhet në njoftimin e degës së VV-së në Prizren.
Tutje, organizatorët shprehën mirënjohje për pjesëmarrjen e ministres Saranda Bogujevci, kandidatëve për deputetë dhe të rinjve që iu bashkuan aktivitetit, duke e cilësuar rininë si forcën kryesore që e mban përpara subjektin politik./PrizrenPress.com
