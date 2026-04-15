16.9 C
Prizren
E mërkurë, 15 Prill, 2026
type here...

FokusKulture

Aktivitet ndërgjegjësues për trashëgiminë kulturore në Hamamin e Gazi Mehmet Pashës në Prizren

By admin

Me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Monumenteve dhe Lokaliteteve, Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore (QRTK) në Prizren do të organizojë një aktivitet promovues dhe ndërgjegjësues mbi rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë kulturore.

Aktiviteti do të zhvillohet në ambientet e Hamamit të Gazi Mehmet Pashës, ku vizitorët do të kenë mundësinë të informohen mbi fazat e restaurimit të këtij monumenti, si dhe mbi rëndësinë e ndërhyrjeve konservuese në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore.

Sipas njoftimit të QRTK-së, aktiviteti synon të ofrojë një pasqyrë më të qartë për transformimin e hamamit ndër vite. “Duke marrë parasysh se një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve nuk kanë pasur mundësinë ta vizitojnë monumentin në gjendjen e tij para restaurimit, aktiviteti synon të ofrojë edhe një mundësi për të parë dhe kuptuar më mirë transformimin e tij para dhe pas punimeve restauruese”, thuhet në njoftim.

Ngjarja do të mbahet të premten, më 17 prill, nga ora 10:00 deri në 15:00, ndërsa organizatorët kanë ftuar qytetarët që të marrin pjesë dhe të njihen nga afër me vlerat e këtij monumenti të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore./PrizrenPress.com/

Previous article
Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi për praktikantë me pagesë në Komunën e Rahovecit
Next article
Nisin vizitat sistematike shëndetësore në shkollat e Suharekës

Më Shumë

Fokus

Anulohet repriza e "Komedisë së Zezë" në Prizren

Teatri i Qytetit "Bekim Fehmiu" në Prizren ka njoftuar se repriza e paralajmëruar e shfaqjes “Komedia e Zezë”, e cila fillimisht ishte planifikuar të...
Lajme

Inspektorati i Malishevës: Për hedhjen e mbeturinave në vende të palejuara gjobat nisin nga 200 euro

Drejtoria e Inspektoratit në Komunën e Malishevës ka bërë të ditur se gjatë muajit prill është duke u zhvilluar aksioni i përgjithshëm për pastrimin...

Driton Selmanaj reagon me një foto pasi u la jashtë Kryesisë së LDK-së

Prizreni kërkon pikë jetike ndaj Tefik Çangës

Sot nis Play-Off-i i Ligës së Parë me gjysmëfinale të zjarrta në Prizren

Deep Purple emocionojnë kryeministren japoneze me një vizitë të shkurtër

Policia shqipton mbi 2 mijë e 500 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Vetaksident në Prevallë, humb jetën një shtetas amerikan

Bashkimi përqendrohet te Play-Off-i pas përfundimit të sezonit të rregullt

Drita drejt finales, fiton gjysmëfinalen e parë ndaj New Basket

47 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, mbi 2.200 tiketa të shqiptuara

Liria kërkon vazhdimësinë, përballet me Trepçën në Hajvali

“Afërdita përsëri në shkollë” rikthehet në Teatrin e Prizrenit

Bashkimi dhe Peja 03 ndeshen sot në finalen e tretë për titull kampioni

Bylbyl Sokoli rikthehet në krye të Malishevës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne