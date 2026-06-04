Lajme

Haxhiu takon qytetarët në Sharri, Buzez dhe Shajnë: Krejt për Shtet e Shtet për Krejt

By admin

Ushtruesja e Detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu së bashku me kandidatin për deputet nga Sharri, Filiz Mustafa, kanë zhvilluar tri takime të ndara me banorë, të rinj dhe gra në zonat e Sharrit, Buzezit dhe Shajnës.

Nën moton “Krejt për Shtet e Shtet për Krejt”, në këto takime u diskutua për mbështetjen që qeveria ka ofruar për qytetarët, projektet zhvillimore dhe mundësitë e krijuara në fushat e arsimit, ekonomisë dhe zhvillimit profesional.

Haxhiu theksoi rëndësinë e përfshirjes së të rinjve që votojnë për herë të parë, si dhe rolin e grave në ndërtimin e së ardhmes së vendit, duke vlerësuar angazhimin e tyre në proceset shoqërore dhe zhvillimore.

Një ndalesë e veçantë ishte në fshatin Shajnë, i njohur për kontributin e tij në Luftën Çlirimtare të Kosovës. Haxhiu kujtoi se ky fshat është vendlindja e dy dëshmorëve të kombit, Fetah Sylejmani dhe Fisnik Ibrahimi.

“Fshati Shajnë, me një kontribut të veçantë në Luftën Çlirimtare të Kosovës, është vendlindja e dy dëshmorëve të kombit, Fetah Sylejmani, emrin e të cilit me krenari e mban edhe shkolla e fshatit, dhe Fisnik Ibrahimi. Sot u informova se, me organizimin e banorëve të fshatit, do të përurohet përmendorja kushtuar tyre”, ka deklaruar Haxhiu.

Previous article
Filloi “Java e Dëshmorëve të Hasit”

Më Shumë

Lajme

Mot me diell, temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 26 gradë Celsius

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHKM) ka bërë të ditur se të shtunën do të mbajë mot me diell dhe vranësira të pakta lokale. Temperaturat minimale...
Lajme

Hamza nga Malisheva: Bashkë për Kosovën

Kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka deklaruar se vendit i nevojitet bashkim për të përballuar sfidat dhe për të...

Pse nuk po funksionon klubi i futbollit “Liria”?

Aleanca në Prizren vazhdon fushatën intensive pranë qytetarëve

Fluks i lartë në Morinë, qytetarë të Kosovës drejt bregdetit shqiptar

Kryetari i Malishevës bëri homazhe në 27-vjetorin e rënies së dëshmorëve të kombit

Sot finalja e Ligës së Kampionëve: PSG apo Arsenal?

Sëmundja e lisë së deles në Delloc të Suharekës, asgjësohen 130 krerë

Ismet Munishi e godet kryesinë e Lirisë, pas humbjes në barazh nga Dinamo

LDK në Prizren diskuton organizimin e tubimit të 1 qershorit

Nën kërcënimin e thikës dhe të maskuar i morën paratë një gruaje në Prizren, ngritet aktakuzë ndaj katër të dyshuarve

Spitali i Prizrenit nis funksionalizimin e Komitetit për Cilësi dhe Siguri të Shërbimeve Shëndetësore

Bellanica: Prizreni dha mesazh të fuqishëm uniteti, besimi dhe shprese

Shfaqja e gjarpërinjve në Marash shqetëson qytetarët dhe vizitorët në Prizren

Drejtoria e Arsimit në Prizren shpall konkursin për bursa për studentët

39 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 1842 gjoba

Lajmet e Fundit