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Rezultatet e para në Prizren, Vetëvendosje kryeson garën zgjedhore

By admin

Në Prizren po vazhdon numërimin e votave për zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit, ndërsa rezultatet e para preliminare e nxjerrin Lëvizjen Vetëvendosje në epërsi. Me rreth 0.61 për qind të votave të numëruara deri më tani, Vetëvendosje kryeson me 34.40 për qind, e ndjekur nga PDK me 28.64 për qind dhe LDK me 16.74 për qind.

Në garë pasojnë Nova Demokratska Stranka (NDS) me 5.49 për qind të votave, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) me 4.30 për qind dhe Koalicioni Vakat me 2.93 për qind.

Sipas platformës së rezultateve, deri në momentin e publikimit janë numëruar 1,127 vota, që përfaqësojnë vetëm 0.61 për qind të votuesve të regjistruar në komunën e Prizrenit.

Për shkak se numërimi është ende në fazën fillestare dhe vetëm një pjesë e vogël e votave janë procesuar, rezultatet dhe renditja e subjekteve politike pritet të ndryshojnë me vazhdimin e numërimit gjatë orëve në vijim.

Vetëvendosje – 34.40% (376 vota)

PDK – 28.64% (313 vota)

LDK – 16.74% (183 vota)

NDS – 5.49% (60 vota)

AAK – 4.30% (47 vota)

Koalicioni Vakat – 2.93% (32 vota)

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