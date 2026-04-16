Tërhiqet nga boksi Amarildo Bakaj në moshën 26-vjeçare

Boksieri i njohur shqiptar, Amarildo Bakaj, ka tronditur opinionin sportiv duke njoftuar tërheqjen e parakohshme nga ringu në moshën 26-vjeçare.

Përmes një reagimi prekës në rrjetet sociale, të raportuar nga Vox, Bakaj ka shpjeguar se ky vendim vjen si pasojë e “lodhjes shpirtërore” dhe mungesës së mbështetjes financiare në vendin tonë.

Ai theksoi se besnikëria ndaj identitetit kombëtar dhe refuzimi për të ndryshuar imazhin e tij patriotik për kontrata të huaja, i kanë mbyllur shumë dyer në arenën ndërkombëtare.

Në mesazhin e tij lamtumirës në Instagram, Bakaj hodhi dritë mbi vështirësitë e sportistëve shqiptarë karshi kolegëve në SHBA apo Angli.

“Jam 26 vjeç, në moshën më të mirë për boks, por shpirti im është i lodhur, nuk mundem më. Më duhet ta pranoj, kam lindur në vendin e gabuar,” u shpreh ai me keqardhje.

Boksieri gjithashtu kritikoi mungesën e sponsorizimeve dhe pengesat që i janë bërë gjatë karrierës, duke përfunduar:

“I imi ka qenë faji që u prezantova si patriot me zemër… promotorët e huaj më thoshin ‘mos hyr në ring i veshur kështu, mos fol shqip'”.

Previous article
Rasti tragjik në Malishevë, Hamza: Ngushëllimet e mia më të sinqerta për familjen Berisha, ndajmë dhimbjen me ju
Next article
Peja 03 mposht Bashkimin, finalja shkon në ndeshjen e gjashtë

Më Shumë

Fokus

Anulohet repriza e “Komedisë së Zezë” në Prizren

Teatri i Qytetit "Bekim Fehmiu" në Prizren ka njoftuar se repriza e paralajmëruar e shfaqjes “Komedia e Zezë”, e cila fillimisht ishte planifikuar të...
Sport

Nesër nis beteja e “Play-off”-it në Superligë

Pas përfundimit të një sezoni të rregullt mjaft konkurrues, këtë fundjavë nis faza më vendimtare e basketbollit kosovar – “Play-off”-i i ProCredit Superligës, ku...

P5 në New York, P3 në Prishtinë

Malisheva në hall me mbeturinat

Drita drejt finales, fiton gjysmëfinalen e parë ndaj New Basket

Përurohet Dhoma e Kontaktimit në Qendrën për Punë Sociale në Malishevë

Ngjarja tragjike me tre viktima në Malishevë, Kastrati ngushëllon familjen Berisha: Presim sa më shpejt të zbardhen shkaqet

40 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, mbi 2.300 tiketa të shqiptuara

Policia shqipton mbi dy mijë gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Tre të vdekur në Malishevë, dyshohet se u asfiksuan

Varroset i riu nga Rahoveci që humbi jetën në një aksident trafiku në Austri

Dueti përloti të pranishmit: Besnik Qaka dhe vajza e tij performojnë me pianistin e njohur francez

Tragjike: Vdes 19-vjeçari nga Rahoveci në një aksident fatal në Austri

Bashkimi i afrohet titullit me fitoren dramatike ndaj Pejës 03

Bashkimi kërkon titullin në Pejë, vetëm një fitore larg kurorës

“Dita e Plisit” merr mbështetje – nismë për ruajtjen e traditës në Prizren

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

