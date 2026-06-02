Kulture

Mbahet edicioni i 22-të i Festivalit “Fluturat”, promovohen talentet e reja në Prizren

By admin

Në kuadër të shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, në Prizren u mbajt edicioni i 22-të i Festivalit për Fëmijë Fluturat, një ngjarje tradicionale që mbledh talentet e reja nga treva të ndryshme shqiptare.

Festivali solli një program të pasur artistik, ku fëmijët prezantuan performanca muzikore dhe krijuese, duke krijuar një atmosferë festive dhe plot gjallëri.

Me mbështetjen e Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ky aktivitet synon promovimin e talenteve të reja dhe nxitjen e bashkëpunimit kulturor mes pjesëmarrësve nga rajone të ndryshme.

Organizatorët vlerësuan se festivali vazhdon të mbetet një nga ngjarjet më të rëndësishme për fëmijët në Prizren, duke ofruar një platformë për zhvillimin e aftësive artistike dhe kultivimin e krijimtarisë së re./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Aktakuzë ndaj dy personave për kultivim të kanabisit në Prizren, njëri akuzohet edhe për armëmbajtje pa leje
Next article
Në Prizren mbahet Festivali Pranveror Rajonal i Miqësisë “Akshami i Prizrenit”

Më Shumë

Fokus

Zyrtare: Divine Myles i bashkohet Bashkimit

Bashkimi po vazhdon ndërtimin e skuadrës për sezonin e ri, ndërsa në mbrëmjen e sotme ka zyrtarizuar edhe afrimin e basketbollistit amerikan Divine Myles. “Mirë...
Lajme

Ukimeri mbikëqyr punimet për rrethrrotullimin e ri në “Dardania” të Prizrenit

Drejtoria e Shërbimeve Publike në Komunën e Prizrenit ka bërë të ditur se po vazhdojnë punimet në aksin rrugor dhe rrethrrotullimin e ri në...

Spitali i Prizrenit nis funksionalizimin e Komitetit për Cilësi dhe Siguri të Shërbimeve Shëndetësore

Liria – Dinamo, nesër barazhi për Superligë

Në datëlindjen e 90-të të ikonës së kinematografisë shqiptare

VV në Prizren takon gratë e lagjes Dardania

Përkujtohen dëshmorët e UÇK-së në 27-vjetorin e rënies në Gorozhup

Biblioteka e Prizrenit shënon 1 Qershorin me aktivitet festiv për fëmijë

Liria përkujton Përparim Thaçin: “Emri yt nuk harrohet kurrë”

“Kam me ju vra të gjithëve” – Rahovecasi dyshohet se kërcënoi nënën, policia i gjen edhe drogë në banesë

Suhareka në zi, Muharremaj reagon pas vdekjes së Flamur Kuçit

Hapet aplikimi për rreth 20 mijë maturantë për testin e Maturës Shtetërore

Malisheva ashpërson masat ndaj ndotësve, Kastrati vlerëson kontributin e bizneseve

Spërkatje kundër EHKK-së në pesë fshatra të Malishevës, publikohet orari

Pas një tikete trafiku/ Kërcënohet një polic në Prizren

Malisheva nënkampione, Llapi në barazh, kjo është tabela e Superligës

Lajmet e Fundit