Peja 03 mposht Bashkimin, finalja shkon në ndeshjen e gjashtë

Peja 03 ka shënuar fitore bindëse ndaj Bashkimit me rezultat 79:62, në ndeshjen e pestë të finales së Play-Off-it në Superligën e Kosovës për femra, raporton PrizrenPress.
Vendaset dominuan takimin dhe arritën të kontrollojnë lojën gjatë gjithë kohës, duke mos i lënë shumë hapësira Bashkimit për rikthim. Me këtë fitore, Peja 03 ngushton serinë dhe mban gjallë shpresat për titullin kampion.
Finalja tashmë vazhdon me ndeshjen e gjashtë, ku pritet një tjetër përballje e fortë mes dy skuadrave rivale./PrizrenPress.com/