17.2 C
Prizren
E diel, 26 Prill, 2026
type here...

Lajme

Kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu ligjëron në Akademinë Ndërkombëtare të FBI-së

By admin

Kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu, po merr pjesë në një Akademi Ndërkombëtare për zbatim të ligjit, e organizuar nga Federal Bureau of Investigation.

Gjatë kësaj akademie, Kryeziu ka mbajtur edhe një ligjëratë, duke ndarë përvojat dhe praktikat në fushën e drejtësisë dhe zbatimit të ligjit.

Pjesëmarrja në këtë ngjarje konsiderohet si një mundësi e rëndësishme për shkëmbim përvojash dhe forcim të bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër krimit.

Marketing

Previous article
Arrestohet i dyshuari në Rahovec, gjuajti me armë zjarri
Next article
FPSRK në aksion për mbrojtjen e peshkut – konfiskohen rrjeta të paligjshme në Nashec, Krushë e Lukinjë

Më Shumë

Lajme

Kosova sot është në zi në nderim të jetës dhe veprës së Rexhep Qosjes

Kosova sot është në zi në nderim të jetës dhe veprës së akademik Rexhep Qosjes, i cili dje ndërroi jetë në moshën 90-vjeçare. Ushtruesja e...
Fokus

Sonte nis seria gjysmëfinale, Bashkimi pret Borën në Prizren

Seria gjysmëfinale e “Play-off”-it në ProCredit Superligën e Kosovës te meshkujt nis sonte, ku Bashkimi është nikoqir i Borës në palestrën “Sezai Surroi” në...

Maqedonia e Veriut siguron 2 milionë € për ndërtim të rrugës Tetovë-Prizren

Drenoci në përgatitje për 26 Prillin, ditën e daljes publike të UÇK-së

Krasniqi: Dragobili shembull i mirë i kujdesit për ambientin

Rahoveci ndan 243 mijë euro për kulturë, rini dhe sport – përfitojnë 34 OJQ

“Zëri që nuk u dëgjua kurrë” promovohet në Prizren

Rikthehet te fitoret Drini i Bardhë, triumfon në Deçan

Nesër ditë zie në Kosovë për vdekjen e Rexhep Qosjes

Gara e shahut në Prizren mbledh të rinjtë dhe qytetarët në Kej të Lumbardhit

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

FPSRK në aksion për mbrojtjen e peshkut – konfiskohen rrjeta të paligjshme në Nashec, Krushë e Lukinjë

Drini i Bardhë lëshon pikë në Gjonaj, mposhtet nga Arbëria

Në Xërxë përkujtohet dëshmori Hamëz Thaçi

Drita rikthehet në Superligë

Vajzat e Gjimnazit “Jeta e Re” të Suharekës shpallen kampione republikane

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne