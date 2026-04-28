Aksion i FPSRK-së në rajonin e Prizrenit, hapen tri kallëzime penale për peshkim ilegal

Federata e Peshkatarëve Sportivë dhe Rekreativë të Kosovës (FPSRK) ka zhvilluar aksione në terren në disa zona të rajonit të Prizrenit, me qëllim luftimin e peshkimit ilegal dhe mbrojtjen e pasurisë ujore.

Sipas njoftimit, aksionet janë realizuar në Nashec, Luki dhe Krajk, nën udhëheqjen e kryetarit të FPSRK-së dhe shefit të rojeve, duke rezultuar me inicimin e tri kallëzimeve penale.

“Me datë 27.04.2026, kryetari i FPSRK-së dhe shefi i rojeve kanë ndërmarrë aksione në disa vende për kapjen e rrjeteve ilegale në Nashec, Luki dhe Krajk. Si rezultat, janë hapur 3 kallëzime penale”, thuhet në njoftim, raporton PrizrenPress.

Njëri nga rastet lidhet me një roje që dyshohet se është kapur në flagrancë me rreth 50 kilogramë peshk, për çka, përveç peshkimit ilegal, dyshohet edhe për keqpërdorim të detyrës zyrtare.

“Një prej tyre është ndaj një roje që u kap në flagrancë me 50 kg peshk, si dhe për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Këto veprime janë realizuar falë angazhimit të palodhshëm të stafit”, ka deklaruar kryetari i FPSRK-së, Milaim Vitia.

Nga FPSRK bëhet e ditur se aksionet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me qëllim parandalimin e peshkimit ilegal dhe mbrojtjen e ekosistemit ujor./PrizrenPress.com/

Gjendet i vdekur një burrë në Prizren
Punime në rrugën “Medlin Ollbrajt” të Malishevës, mbyllet përkohësisht një pjesë e qarkullimit

Brenda 48 orëve, në 16 raste ndalohen punimet në objekte ndërtimi, 11 veç në Prizren

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

