24 orë punë në Prokurorinë e Prizrenit: Pesë të arrestuar dhe 26 aktakuza të ngritura kundër 33 personave

Prokuroria Themelore në Prizren ka njoftuar angazhimin e saj gjatë 24 orëve të fundit në luftën kundër kriminalitetit, duke proceduar dhjetëra raste në rajonin e Prizrenit.
Përmes një komunikate zyrtare, Departamenti i Përgjithshëm ka bërë të ditur se, me urdhër të prokurorit, janë ndaluar për 48 orë pesë persona të dyshuar në tri raste të ndara. Ndërkohë, sa i përket ndjekjes penale, institucioni njofton se ka zgjeruar frontin e aktakuzave
“Prokuroria Themelore në Prizren, ka ngritur njëzet e gjashtë (26) aktakuza kundër tridhjetë e tre (33) personave, për vepra të ndryshme penale të parapara sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)”, thuhet në raportin zyrtar të këtij institucioni.
Lidhur me ndalimet e fundit, Prokuroria ka specifikuar se dyshimet mbi të arrestuarit rëndojnë për vepra që variojnë nga sulmi ndaj zyrtarëve deri te lëndimet e rënda trupore.
Ndalimet e personave me urdhër të prokurorit:
2 persona: Sulmi ndaj personit zyrtar, Kanosja dhe Vjedhja e pyllit (në bashkëkryerje).
2 persona: Lëndimi i rëndë trupor (në bashkëkryerje).
1 person: Kanosja.
Aktakuzat e ngritura (26 aktakuza kundër 33 personave):
Deklarimet e rreme: 4 aktakuza kundër 4 personave.
Kanosja: 3 aktakuza kundër 4 personave.
Vjedhja: 2 aktakuza kundër 2 personave.
Kalimi i paautorizuar i kufirit dhe Falsifikimi i dokumenteve: 1 aktakuzë kundër 4 personave.
Lëndimi i lehtë trupor dhe Armëmbajtja pa leje: 1 aktakuzë kundër 3 personave.
Siguria në vendin e punës: 1 aktakuzë për asgjësimin apo dëmtimin e pajisjeve mbrojtëse.
Krimet mjedisore dhe pronësore: Uzurpimi i ligjshëm i pronës, ndërtimi pa leje, ndotja dhe degradimi i mjedisit.
Veprat tjera: Ngacmimi, Keqpërdorimi i besimit, Mashtrimi, Vetëgjyqësia, Vjedhja e shërbimeve, Keqtrajtimi apo braktisja e fëmijës, dhe Ngasja në gjendje të dehur.
