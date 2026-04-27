Përurohet Kompleksi Memorial në Krushë të Vogël në Ditën e të Pagjeturve

Në Ditën e të Pagjeturve nga lufta e fundit në Kosovë, është përuruar Kompleksi Memorial në Krushë të Vogël, në kujtim të 113 martirëve, prej të cilëve 60 vazhdojnë të jenë të zhdukur prej 27 vitesh.

Ceremonia përkujtimore mblodhi familjarë të të pagjeturve, përfaqësues institucionalë dhe qytetarë, të cilët nderuan viktimat e luftës dhe kërkuan drejtësi për fatin e të zhdukurve, raporton PrizrenPress.

Me këtë rast, kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, theksoi rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike dhe respektit për sakrificën e civilëve.

“Me nderim të thellë kujtojmë sakrificën e popullatës civile që dha gjithçka për lirinë e vendit tonë. Historia nuk shuhet. Lavdi e përjetshme!”, u shpreh Totaj./PrizrenPress.com/

Marketing

