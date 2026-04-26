Hoti me mesazh nga Prizreni: Dy ditë vendimtare për Presidentin e ri ose kthimin e mandatit te qytetarët

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Avdullah Hoti, pas një të diele të kaluar në Prizren, ka theksuar rëndësinë e zhvillimeve të radhës në Kuvendin e Kosovës.
Ai ka vlerësuar se vendi po hyn në dy ditë vendimtare që do të përcaktojnë nëse Kosova do të zgjedhë presidentin e ri apo nëse mandati do t’u kthehet sërish qytetarëve.
“E diel e këndshme në Prizren. Nesër i kthehemi Kuvendit në dy ditët finale për t’i dhënë vendit Presidentin e ri ose për ta kthyer mandatin sërish te qytetarët”, ka shkruar Hoti në një postim në rrjete sociale./PrizrenPress.com/
