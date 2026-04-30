E enjte, 30 Prill, 2026
Prizreni pret delegacionin e Elbasanit, në fokus shkëmbimi i përvojave për qeverisje lokale

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Prizrenit, Simir Krasniqi, priti sot përfaqësuesit e Këshillit Bashkiak të Elbasanit, të udhëhequr nga Lutfi Lala. Në takim ishte i pranishëm edhe Sotiraq Hroni.

Sipas njoftimit të Komunës së Prizrenit, takimi u zhvillua në kuadër të vizitës studimore të delegacionit nga Elbasani në Kosovë, e realizuar përmes projektit “Bashki të Forta”, të mbështetur nga Swiss Agency for Development and Cooperation dhe Qeveria e Suedisë.

“Vizita kishte për qëllim shkëmbimin e përvojave dhe praktikave të mira në funksionimin e kuvendeve lokale, me fokus në komisionet komunale, konsultimet publike dhe mbikëqyrjen e ekzekutivit”, thuhet në njoftim.

Siç bëhet e ditur në njoftim, gjatë takimit, u theksua rëndësia e forcimit të llogaridhënies, transparencës dhe pjesëmarrjes qytetare, si elemente kyçe për një qeverisje lokale më efikase./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

