7.4 C
Prizren
E enjte, 30 Prill, 2026
type here...

Lajme

Disa lagje në Prizren mbesin pa ujë për shkak të një defekti në rrjetin transportues

By admin

KRU “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se disa zona të Prizrenit kanë mbetur pa furnizim me ujë të pijes si pasojë e një defekti në rrjetin transportues.

Sipas njoftimit, defekti është shkaktuar nga një operator ekonomik në gypin transportues fi 200 mm në rrugën “Ekrem Rexha (Tirana)”, duke lënë pa ujë që nga ora 10:00 disa lagje dhe rrugë të qytetit, raporton PrizrenPress.

Pa furnizim me ujë kanë mbetur lagjja “Bajram Curri”, lagjja “Jeta e Re”, lagjja “Arbana”, një pjesë e rrugës “Nashec”, rruga “Ibrahim Lutfiu”, si dhe zona e burgut.

“Ekipet janë në terren dhe po punojnë për sanimin sa më të shpejtë të defektit”, thuhet në njoftimin e kompanisë.

Sipas të njëjtit njoftim, me përfundimin e punimeve pritet që furnizimi i rregullt me ujë të rikthehet menjëherë./PrizrenPress.com/

Marketing

Previous article
Prizren, 17 aktakuza kundër 18 personave për vepra të ndryshme penale
Next article
Përkujtohet dëshmori Ismajl Ahmeti në Maçitevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne