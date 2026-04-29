Spitali i Prizrenit dhe Policia e Kosovës thellojnë bashkëpunimin për shëndetin dhe sigurinë qytetare

By admin

Menaxhmenti i Spitalit të Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren ka pritur këtë të mërkurë një delegacion të lartë nga Policia e Kosovës për të diskutuar mbi koordinimin ndërinstitucional.

Takimi, i kryesuar nga drejtori ekzekutiv i spitalit, Osman Hajdari, u fokusua në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për pjesëtarët e policisë, kontrollet sistematike dhe proceset e rekrutimit.

Në takim morën pjesë Drejtoresha e Shëndetësisë në Policinë e Kosovës, Dr. Merita Zogu, Drejtori i Policisë Rajonale të Prizrenit, kolonel Faton Alija, dhe zëdhënësi Shaqir Bytyqi, të cilët vlerësuan lart punën e stafit shëndetësor.

Drejtori ekzekutiv i spitalit, Osman Hajdari, vuri në dukje rëndësinë e kësaj mbështetjeje reciproke në shërbim të sigurisë publike

“Jemi të përkushtuar që t’u ofrojmë shërbime shëndetësore sa më cilësore pjesëtarëve të Policisë së Kosovës, duke qenë se ata janë në vijën e parë të sigurisë së qytetarëve tanë,” deklaroi Hajdari.

Nga ana tjetër, kolonel Faton Alija shprehu mirënjohje për trajtimin profesional që pjesëtarët e policisë marrin në këtë spital, duke rikonfirmuar gatishmërinë e Policisë për të ofruar mbështetje të plotë për institucionin shëndetësor sa herë që kërkohet.

Vizita u përmbyll me dakordimin për plane konkrete në të ardhmen, duke nënvizuar se mirëqenia e stafit policor dhe shëndeti i përgjithshëm i qytetarëve mbeten prioritete të përbashkëta të të dyja institucioneve në Prizren.

Më Shumë

Fokus

Spitali i Prizrenit pranon donacion nga kontingjenti italian i KFOR-it

Spitali i Përgjithshëm Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren ka pranuar një donacion të ri nga kontingjenti italian i misionit KFOR,...
Lajme

Punime në rrugën “Medlin Ollbrajt” të Malishevës, mbyllet përkohësisht një pjesë e qarkullimit

Drejtoria e Urbanizmit në Komunën e Malishevës ka njoftuar qytetarët për ndërprerje të përkohshme të qarkullimit në rrugën “Medlin Ollbrajt”, për shkak të punimeve...

Në Drenoc shënohet 28-vjetori i daljes së parë publike të UÇK-së

Gjendet i vdekur një burrë në Prizren

Nesër derbi i madh i Ligës së Parë: Vëllaznimi – Liria, për hapin drejt Superligës

“Zëri që nuk u dëgjua kurrë” promovohet në Prizren

PDK-ja refuzon ofertën e VV-së, Hamza: Manovër politike

Në Suharekë përkujtohet atdhetari Fadil Vata

45 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, afro 1.900 tiketa të shqiptuara

Arbnor Rifati flet pas përfundimit të sezonit: kërkon Superligë me 10 ekipe

Totaj pret një delegacion zviceran, vizitojnë Stacionin e Autobusëve në Prizren

Premiera e “Pylli”-t jepet me sukses në Prizren, vijojnë reprizat

Totaj akuzon Kurtin se po “paralizon” Prizrenin: Na janë marrë rreth 14 milionë euro

Policia në Prizren hap dyert për nxënësit, ligjërohet për sigurinë në trafik

FPSRK në aksion për mbrojtjen e peshkut – konfiskohen rrjeta të paligjshme në Nashec, Krushë e Lukinjë

Vjedhje në një shkollë në Sallagrazhdë, dy të dyshuar lirohen në procedurë të rregullt

