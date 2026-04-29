Avdyli: Nuk do të jem kandidat i VV-së, s’e di nëse do të jem në ndonjë listë tjetër

Deputeti nga Grupi Parlamentar i LVV-së, Haxhi Avdyli, ka bërë të ditur se nuk do të jetë kandidat i kësaj partie, as i GUXO-s, në zgjedhjet e reja.
Duke folur për një takim të fundit me kryeministrin Albin Kurti, Avdyli tha se mes tyre ka pasur vetëm një përshëndetje.
“Me zotin Kurti u përshëndeta në mënyrën më të mirë të mundshme, duke mos prishur urat, sepse në fund të fundit jemi njerëz. Mund të kemi mospajtime, unë mendoj që është bërë gabim, ai mendon që nuk është bërë gabim,” ka deklaruar Avdyli.
Ai theksoi se nuk do të jetë pjesë e listës së VV-së apo GUXO-s, ndërsa nuk e ka të qartë nëse do të garojë në ndonjë listë tjetër.
“E di që nuk do të jem kandidat i VV-së ose i GUXO-së. A do të jem në ndonjë listë tjetër nuk e di,” u shpreh ai, duke shtuar se do të preferonte t’i kthehej profesionit të tij.
Avdyli tha se vendi po shkon në zgjedhje për shkak të dështimit për zgjedhjen e presidentit dhe se qytetarët do të vendosin për këtë çështje.
Sipas tij, kandidatja e VV-së për presidente, Feride Rushiti duhet të jetë bartëse e listës së VV-së në këto zgjedhje, duke e lidhur kështu drejtpërdrejt garën zgjedhore me çështjen e presidentit.
“Por unë u përshëndeta në mënyrën më të mirë të mundshme duke mos prishur gjithmonë urat sepse tek e fundit jemi njerëz, mund të mos kemi një mospajtim në këtë rast unë mendoj që është bërë gabim ai po mendon që nuk është bërë gabim. E tash populli ka me vendos, shkuam në zgjedhje sepse nuk e zgjodhëm presidenten. Pyetja ka me qenë a e doni për presidente Vjosa Osmanin apo Feride Rushtin. Kështu ka me qenë pyetja në publik. Rushtin duhet me vendos me i pri listës së VV-së për president”, ka deklaruar Avdyli.
Marketing
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren