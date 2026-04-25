14.3 C
Prizren
E shtunë, 25 Prill, 2026
type here...

FokusSport

Hyn në fazën finale renovimi i Qendrës Sportive “Sezai Surroi” në Prizren

By admin

Punimet për renovimin e plotë të Qendrës Sportive “Sezai Surroi” në Prizren kanë hyrë në fazën përfundimtare, ndërsa aktualisht po punohet në rregullimin e hapësirave të jashtme të objektit.

Ecurinë e projektit nga afër e ka përcjellë Drejtoresha e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Ajlin Shishko Hajdari, e cila është njohur me zhvillimet e fundit në terren, raporton PrizrenPress.

“Punimet për renovimin e plotë të Qendrës Sportive ‘Sezai Surroi’ po i afrohen përfundimit. Aktualisht po zhvillohet faza finale në ambientet e jashtme të saj”, thuhet në njoftimin e komunës.

Në njoftim bëhet e ditur se projekti është duke u realizuar sipas planifikimit, ndërsa përfundimi i tij pritet të krijojë kushte më të mira për zhvillimin e aktiviteteve sportive në qytet./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne