1 Maji – Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve

By admin

1 Maji njihet në mbarë botën si Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve, një datë që simbolizon luftën e punëtorëve për të drejta, liri dhe kushte më të mira pune e jetese.

Kjo ditë lidhet me protestat dhe organizimet sindikale për orar 8-orësh të punës, paga të garantuara dhe siguri në vendin e punës. Një nga kërkesat e para publike është paraqitur në Australi në vitin 1885 me moton: “8 orë punë, 8 orë dëfrim e 8 orë gjumë”.

Historia e 1 Majit lidhet ngushtë me protestat masive të punëtorëve në Çikago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, më 1 maj 1886, ku dhjetëra mijëra punëtorë dolën në rrugë për të kërkuar të drejtat e tyre. Një vit më vonë, më 1 maj 1887, në të njëjtin qytet u organizua një manifestim edhe më i madh dhe më i fuqishëm.

Që nga ajo kohë, 1 Maji u përqafua nga miliona punëtorë në mbarë botën dhe u organizua përmes lëvizjeve sindikale dhe organizatave që në fokus kishin pozitën socio-ekonomike të punëtorëve.

Sindikatat ndërkombëtare e shpallën 1 Majin si ditën kur punëtorët bashkohen për të kërkuar dhe avancuar të drejtat e tyre.

Në Evropë, manifestimi i kësaj dite nisi me Internacionalen e parë në Gjenevë, ndërsa në vitin 1890, Kongresi themelues i Internacionales së Dytë në Paris vendosi që 1 Maji të mbetet zyrtarisht Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve.

Më pas, në vitin 1891, Kongresi i tretë i Internacionales në Bruksel mori vendim që kjo ditë të kremtohet përgjithmonë në të gjitha vendet si Festa e Punëtorëve, me synimin për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të tyre përmes kushtetutave dhe ligjeve.

Në fokus të kësaj dite mbeten edhe sot: mbrojtja e të drejtave të punëtorëve, paga e garantuar, pushimi ditor, javor e vjetor, si dhe përmirësimi i vazhdueshëm i kushteve të punës dhe jetesës.

Marketing

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

