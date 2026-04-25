ESNAF feston 32 vite në Prizren

Shoqata e Biznesmenëve dhe Zejtarëve “ESNAF” në Prizren ka shënuar 32-vjetorin e themelimit të saj me një ceremoni solemne dhe festive, duke përkujtuar rrugëtimin e gjatë në mbështetje të zhvillimit të biznesit dhe zejtarisë në vend.

E themeluar në vitin 1994 mbi parimet e solidaritetit, besimit dhe bashkëpunimit, “ESNAF” është shndërruar në një nga organizatat më të rëndësishme të komunitetit të biznesit në Prizren, duke bashkuar një numër të madh ndërmarrësish dhe zejtarësh.

Gjatë mbrëmjes përvjetore u theksua kontributi i anëtarëve ndër vite, si dhe u ndanë çmime dhe mirënjohje për kompani dhe individë që kanë arritur suksese të veçanta në fusha të ndryshme të ekonomisë, përfshirë eksportin, punësimin, inovacionin dhe kontributin tatimor.

Në këtë ngjarje u vlerësua gjithashtu puna dhe përkushtimi i anëtarëve të kryesisë dhe i gjithë rrjetit të shoqatës, ndërsa ceremonia u kurorëzua me prerjen e tortës së 32-vjetorit.

Në fjalimet e mbajtura u theksua rëndësia e unitetit dhe bashkëpunimit mes bizneseve, si dhe roli i “ESNAF”-it në fuqizimin e ekonomisë lokale dhe përfaqësimin e interesave të komunitetit të biznesit në Prizren dhe më gjerë./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

