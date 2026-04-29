Nderohet vepra e dëshmorit Sinan Thaçi, në 27-vjetorin e rënies heroike

Është kujtuar sot vepra dhe sakrifica e dëshmorit të kombit, Sinan Thaçi, në 27-vjetorin e rënies së tij në Betejën e Koshares.
Homazhet u zhvilluan në sheshin që mban emrin e tij në fshatin Zojz, ku mori pjesë Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, familjarë të dëshmorit dhe banorë të zonës.
Përveç përvjetorit të rënies, u shënua edhe dita e shkollës SHFMU “Sinan Thaçi”.
Sinan Thaçi mbetet një simbol i rezistencës dhe guximit, ndërsa emri i tij vazhdon të lartësohet përmes institucioneve arsimore dhe shesheve që mbajnë emrin e tij, duke mbajtur gjallë historinë e lavdishme të UÇK-së./PrizrenPress.com/
