Një grua 43-vjeçare gjendet pa shenja jete në Prizren, nisin hetimet

Një grua rreth 43-vjeçare është gjetur pa shenja jete sot rreth orës 12:00 në fshatin Piran të Prizrenit.
Sipas Policisë, menjëherë pas pranimit të informacionit, në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë policore dhe ekipi emergjent, ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e viktimës.
Për rastin është njoftuar edhe Prokurori i Shtetit, i cili ka dalë në vendngjarje, ndërsa hetuesit e Sektorit Rajonal të Hetimeve kanë kryer ekzaminimin dhe kanë mbledhur prova relevante.
Pranë trupit të pajetë është gjetur një armë zjarri (pistoletë), e cila, me urdhër të prokurorit, është sekuestruar.
Me vendim të prokurorit, trupi i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) në Prishtinë për obduksion.
Policia ka iniciuar rastin si “Hetim i vdekjes” dhe po vazhdon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij rasti.
