Kulture

Ndërron jetë ‘Bilbili i Çamërisë’, Shaban Zeneli

Ka ndërruar jetë në moshën 67-vjeçare artisti i njohur fierak Shaban Zeneli, i njohur gjerësisht si “Bilbili i Çamërisë”, pas një beteje me një sëmundje të pashërueshme.

Lajmi i trishtë është bërë i ditur nga familjarët e tij, duke shkaktuar dhimbje në komunitetin artistik dhe te dashamirësit e muzikës popullore shqiptare.

Shaban Zeneli ishte një nga përfaqësuesit më të spikatur të këngës çame në Shqipëri. Gjatë një karriere të gjatë artistike, ai u dallua për interpretimet e tij të ndjera dhe autentike, duke kontribuar në ruajtjen dhe përcjelljen e traditave muzikore të Çamërisë.

Këngët e tij kanë qenë të dashura për publikun ndër vite, veçanërisht në zonën e Fierit dhe më gjerë, ku ai konsiderohej një figurë e respektuar e artit popullor.

Me ndarjen e tij nga jeta, muzika popullore shqiptare humb një nga zërat e saj më të veçantë, ndërsa vepra dhe interpretimet e tij pritet të mbeten pjesë e trashëgimisë kulturore.

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

