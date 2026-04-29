Kulture

Premiera e “Pylli”-t jepet me sukses në Prizren, vijojnë reprizat

Teatrin e Qytetit ‘Bekim Fehmiu’ në Prizren është dhënë mbrëmë me sukses premiera e shfaqjes “Pylli” nga Florian Zeller, duke shënuar një tjetër produksion të rëndësishëm në skenën teatrore të qytetit.

Shfaqja trajton historinë e Pierre, i cili përballet me një krizë të thellë personale, i ndarë mes jetës familjare, angazhimeve profesionale dhe dëshirave që rrezikojnë të prishin ekuilibrin e tij. Në rrjedhën e ngjarjes, ai përfshihet në marrëdhënie të ndërlikuara, dyshime dhe tradhti, ku kufiri mes realitetit dhe iluzionit bëhet gjithnjë e më i paqartë.

Pas premierës, teatri ka bërë të ditur se shfaqja do të vijojë me repriza më 7 maj në ora 20:00 në Prizren dhe më 22 maj në ora 20:00 në Gjilan.

Shfaqja është realizuar nën regjinë e Erson Zymberi dhe interpretohet nga një kastë e gjerë aktorësh, ndërsa ekipi realizues përfshin emra të njohur të skenës teatrore.

Nga teatri ftohet publiku që të ndjekë këtë dramë bashkëkohore, e cila sjell në skenë dilema të forta njerëzore dhe emocione të thella./PrizrenPress.com/

Bashkimi një hap më afër finales

Këndi Amerikan në Prizren shënon 20-vjetorin e themelimit

Këndi Amerikan në Prizren ka shënuar sot 20-vjetorin e themelimit, në një ceremoni solemne me pjesëmarrjen e përfaqësuesve institucionalë dhe diplomatikë. Në aktivitet morën pjesë...
Bashkimi një hap më afër finales

Bashkimi përgjigjet fuqishëm në Prizren, duke mposhtur Borën 88-73 dhe duke kaluar në epërsi 2-1 në serinë gjysmëfinale. Bora e nisi më mirë çerekun e...

