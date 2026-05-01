Nis sonte Hasi Jehon 2026 në Gjonaj

Sonte hapet edicioni i 37-të i festivalit folklorik “Hasi Jehon 2026”, një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore në rajonin e Hasit.

Festivali do të mbahet më 1, 2 dhe 3 maj në Gjonaj, me fillim nga ora 18:30, duke mbledhur ansamble, shoqëri kulturo-artistike dhe grupe nga të gjitha trevat shqiptare, raporton PrizrenPress. Ky aktivitet krijon një hapësirë të përbashkët për prezantimin dhe ruajtjen e trashëgimisë shpirtërore kombëtare.

Në skenë do të shpaloset larmia e folklorit shqiptar përmes valleve burimore, këngëve popullore dhe instrumenteve tradicionale, që përbëjnë një pjesë thelbësore të identitetit kulturor.

Përveç performancave artistike, vizitorët do të kenë mundësi të njihen nga afër edhe me kostumet tradicionale, lojërat popullore, si dhe ritet e ceremonitë që pasqyrojnë historinë dhe jetën shoqërore ndër breza.

“Hasi Jehon” mbetet një prej ngjarjeve më të rëndësishme kulturore në vend, duke luajtur rol kyç në ruajtjen dhe promovimin e vlerave autentike shqiptare, si dhe në përcjelljen e tyre te gjeneratat e reja.

Edicioni i sivjetshëm pritet të tërheqë shumë vizitorë dhe artdashës, duke e kthyer Gjonajn në një qendër të gjallë të kulturës, ritmit dhe ngjyrave të folklorit shqiptar./PrizrenPress.com/

Kosova vishet me adidas
Ndërron jetë 'Bilbili i Çamërisë', Shaban Zeneli

Prizreni dhe Shqipëria drejt bashkëpunimit në bujqësi: Drejtori Kadriaj e fton ministrin Salla për vizitë zyrtare

Drejtori i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Prizren, Nderim Kadriaj, po përfaqëson Komunën në edicionin e sivjetshëm të Panairit Ndërkombëtar “Ditët e Bujqësisë”, i...
Një 51-vjeçar gjendet i vdekur në fshatin Bellanicë të Malishevës

Një person i moshës 51-vjeçare është gjetur i vdekur në shtëpinë e tij në fshatin Bellanicë të Malishevës. Lajmin për KALLXO.com e ka konfirmuar zëdhënësja...

Liria mposhtet në derbi, humb terren në garën për Superligë

Avdyli: Shumica në VV ishin pro Osmanit – e luta Kurtin ta propozojë për presidente, por s’më dëgjoi

Punime në rrugën “Medlin Ollbrajt” të Malishevës, mbyllet përkohësisht një pjesë e qarkullimit

Zhduket një e mitur në Prizren

DKA në Suharekë realizon fazën e dytë të olimpiadës së përbashkët të gjuhës shqipe

Arsimi në Prizren hyn në epokën digjitale me platformën “Flutura”

Hoti me mesazh nga Prizreni: Dy ditë vendimtare për Presidentin e ri ose kthimin e mandatit te qytetarët

Totaj akuzon Kurtin se po “paralizon” Prizrenin: Na janë marrë rreth 14 milionë euro

Kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu ligjëron në Akademinë Ndërkombëtare të FBI-së

1 Maji – Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve

Kompanitë private i bashkohen aksionit për Malishevën e pastër

Theret me thikë një person në Prizren

Ministria pezullon aktivitetet në Kalanë e Prizrenit, disa zona shpallen të rrezikshme

Bashkimi një hap më afër finales

